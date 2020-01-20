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"نقابة الأطباء": خروج جميع مصابي حادث التكليف ماعدا طبيبتين

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:19 م
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الدكتور محمد عبد الحميد
الدكتور محمد عبد الحميد
منى صموئيل
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قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن طبيبات حادث المنيا المصابين خرجوا جميعهم من مستشفى معهد ناصر بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية ما عدا طبيبتين فقط.

وأضاف أمين صندوق الأطباء، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الطبيبتين هما: "أمنة محمد خلف"، وعن حالتها الصحية قال: "إنه تم إجراء لها عملية تثبيت فقرات السبت الماضي، ومازالت حتى الأن ترقد بالمستشفى تحت المتابعة، والطبيبة الثانية "راعوث القس أشعيا"، موضحًا أن حالتها الصحية مستقرة حتى الآن، لكنها ما زالت بالمستشفى نظرا لما حدث لها من عاهة مستديمة "إنفجار الرحم"، وكسر في الفك والحوض والساق وجروح قطعية متفرقة.
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وفاة أطباء طبيبات المنيا الفجر اقالة وزيرة الصحة

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