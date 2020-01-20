مصرع وإصابة 8 أشخاص في 5 حوادث بالقليوبية





تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث المرور، يفيد بوقوع 5 حوادث طرق في القليوبية، إذ تبين أن الحادث الأول وقع على طريق خط 12 دائرة مركز بنها، حيث اصطدمت سيارة بتوكتوك أثناء خروجه من قرية ميت عاصم دائرة مركز بنها، ولقي 2 من ركاب التوكتوك مصرعهما وأصيب ثالث.



ووقع الحادث الثاني على طريق خط 12 أيضًا، حيث اصطدمت سيارتين ميكروباص بسبب السرعة، وأصيب 3 من الركاب تم نقلهما لمستشفى بنها العام.





بينما وقع الحادث الثالث في مدينة طوخ، إذ أصيب شخصان في تصادم سيارتين نقل وركاب أمام محطة المرور على الطريق الزراعي السريع، وانتقل المقدمان أحمد سامي رئيس مباحث طوخ، وأحمد على رئيس وحدة المرور، وتم فتح الطريق أمام السيارات بعد توقفه قرابة الساعة، ونقل المصابين إلى المستشفى وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 6 أخرين، في 5 حوادث طرق بالقليوبية، بسبب السرعة والتكدس المروري في طوخ وبنها وميت حلفا بقليوب، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق.