"كل سنة وأنتي جدعة".. ريم البارودي تهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها

هنأت الفنانة ريم البارودي، صديقتها مي عز الدين، وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وذلك بكلمات من القلب نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت ريم صورة لمي عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "كل سنه وانتي دايما طيبه ومحترمه وجدعه وخلوقه عقبال مليون سنه يابرنسيسة".



جدير بالذكر أن مي عز الدين كانت قد قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وجسدت شخصيتين، ولكنها تعرضت لهجوم شديد بسبب الشخصية التي قدمتها والتي لم يحالفها الحظ فيها، بينما أعجبت فئة أخرى من الجمهور بالعمل.



