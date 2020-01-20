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الأهلي يعلن فتح باب الحجز لمباراة النجم الساحلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:30 م
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محمد مرجان
محمد مرجان
علي نبوي
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أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي». ولن يتم تسلم التذاكر دون وجود «Fan ID» الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع «تذكرتي»، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع.

وأضاف أن الإدارة حددت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه لـ«V.V.I.P»، و500 جنيه لـ«V.I.P»، والدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

وكان الأهلي حقق فوزا مهما على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما أمس الأحد بالجولة الرابعة عشر من الدوري ليواصل الفريق عزفه المنفرد على صدارة المسابقة المحلية.

أما على الصعيد الإفريقي فيأتي الفريق الأحمر ثانيا بمجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين على بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني وتعادل أمام بطل زيمبابوي في الجولة الماضية.
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الكلمات المفتاحية

التجم الساحلي الاهلي والنجم الساحلي الاهلي

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