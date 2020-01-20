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تنظيم الكهرباء تحذر من ترك الشواحن في "الفيشة"

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:52 م
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ترك الشواحن في الفيشة
ترك الشواحن في الفيشة
الفجر الاقتصادي
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قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مفاهيم خاطئة لدي المواطنين أن ترك الشواحن فى الفيشة لا تستهلك كهرباء، في حين أنه يستهلك ما يقرب نحو 15% من قدرة الشاحن.

وتابع الجهاز: "أن ترك شواحن أى جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره دون توصيلها لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تماما، لذلك ينصح بعدم ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون إستخدام لترشيد أستهلاك الكهرباء".

وأوضح الجهاز أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز به يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعدم ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون استخدام لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تنظيم الكهرباء تحذر من ترك الشواحن في الفيشة
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حماية المستهلك تنظيم الكهرباء ترك الشواحن فى الفيشة ترشيد الاستهلاك استهلاك الكهرباء

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