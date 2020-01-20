تنظيم الكهرباء تحذر من ترك الشواحن في "الفيشة"

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مفاهيم خاطئة لدي المواطنين أن ترك الشواحن فى الفيشة لا تستهلك كهرباء، في حين أنه يستهلك ما يقرب نحو 15% من قدرة الشاحن.



وتابع الجهاز: "أن ترك شواحن أى جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره دون توصيلها لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تماما، لذلك ينصح بعدم ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون إستخدام لترشيد أستهلاك الكهرباء".



