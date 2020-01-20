بتوقيع إيناس علي .. شيماء حافظ بإطلالة جرئية (صور)

خطفت الإعلامية شيماء حافظ، الأنظار إليها بجلسة تصوير جديدة بتوقيع مصممة الأزياء إيناس علي.

وتألقت شيماء حافظ، في الصور التي نشرتها إيناس علي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفستان أزرق اللون أظهر أنوثتها.

ويأتي تعاون شيماء حافظ مع مصممة الأزياء إيناس بعد سلسلة تعاونات سابقة كان أخرها في حفل توزيع جوائز مهرجان "ميدل إيست ميوزيك أورد" "الميما" لعام 2019، والذي أقيم داخل فندق "كونكورد السلام"، بحضور نجوم الفن والغناء، وتألقت وقتها الإعلامية شيماء حافظ بفستان مميز لفت الأنظار أعتمد على ألوان الذهبي والأوف وايت والرمادي.