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مدير معرض الكتاب: 5 دول تشارك لأول مرة (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:56 م
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إسلام بيومي
إسلام بيومي
رقية جمال
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قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقامة قاعة جديدة بديكور معين لإقامة مسرح بأعلى مستوى وسينما، منوهًا بأنه سيتم عرض كافة أنواع العروض الفنية والفنون الشعبية بمسرح معرض الكتاب وهناك مشاركة بعروض لفرق البالية والأوبرا وعروض لوزارة الشباب، وعروض لقصور الثقافة، بشكل يومي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ 7 مساءً.

وأوضح "بيومي"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه سيتم عرض معظم أفلام مهرجان إفريقيا السينمائي الحاصلة على جوائز بسينما معرض الكتاب، بالإضافة لبعض الأفلام الأخرى، منوهًا بأنه تم عمل تطبيق جديد هذا العام باسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" على أجهزة الأندرويد يستعرض برنامج معرض القاهرة بالكامل، وأماكن إقامة الندوات وتوقيتها. 

وتابع مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن هناك إقبالا كبيرا من الناشرين هذا العام من الدول العربية والاجنبية وهناك نحو 153 دار نشر جديدة، و5 دول تشارك لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، من بينها أوكرانيا. 
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