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ميليشيات إيرانية تقتحم ساحة اعتصام بالبصرة رافعين صور لـ"سليماني"

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أقتحمت ميليشيات موالية لإيران، مساء اليوم الإثنين، ساحة اعتصام في محافظة البصرة جنوبي العراق، ورفعت صور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اُغتيل في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في يوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري.

هذا وتجددت المواجهات بين آلاف المتظاهرين بين الحكومة والقوات الأمنية، في وقت سابق من اليوم، وسط بغداد، وهذا قبل يوم من إنتهاء المهلة التي أعطوها للسلطات لتنفيذ إصلاحات يطالبون بها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وترتفع أصوات المتظاهرين منذ بدء شهر أكتوبر الماضي، مطالبين الحكومة بإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة إستنادا إلى مسار انتخابي جديد، وإختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً، لمدة لا تتجاوز الاسبوع للتنفيذ وإلا فالتصعيد.

وتشهد بغداد ومدن جنوبية بدءًا من يوم أمس الأحد، عمليات احتجاجية عديدة أدت الى إغلاق الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من إنتهاء المهلة المحددة من طرف المحتجين.

وواصل هؤلاء القيام بالأمر نفسه صباح اليوم، لكن إستطاعت القوات الأمنية التصدي لإيقاف أعمال الشغب، إذ أعلن الجيش في بيان أنه اعتقل تسعة متظاهرين وأعاد فتح الطريق الرئيسية في العاصمة.

وقد أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق المغلقة، مما أدى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف المحتجين.

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الكلمات المفتاحية

ميليشيات إيرانية سليماني العراق البصرة

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