السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع مورشيوس

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، في إطار قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية بلندن.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.









من جانبه؛ أعرب رئيس وزراء موريشيوس عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعبًا، مثمنًا علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة، وأشاد رئيس وزراء موريشيوس بموقف مصر الداعم لقضايا بلاده الإقليمية والدولية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.



