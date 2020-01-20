لبنى عبد العزيز تبكي فى عزاء صديقتها ماجدة الصباحي.. وتؤكد: "محدش بيسأل عليا"

ظهرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز وهي تبكي خلال تقديمها واجب العزاء في صديقتها الراحلة ماجدة الصباحي المقام بمسجد عمر مكرم، وتدخلا الفنانة دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي لتهدئتها بعد شكوى لبنى عبد العزيز بسبب عدم سؤال أحد عليها، لترد دلال عبدالعزيز عليها قائلة: "معلش يا حبيبتي أنا عارفة إننا مقصرين في حقك".





وحضر عزاء الفنانة ماجدة الصباحي الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين، ليلى علوى، شهيرة، نرمين الفقي، دنيا عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، الإعلامي وائل الإبراشي، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء، منهم الفنان محمود قابيل، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج محسن علم الدين.





وانهارت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي من البكاء، أثناء رؤية صورة والدتها الراحلة في عزائها المقام بمسجد عمر مكرم بالتحرير.





وشيع جثمان الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي يوم الجمعة الماضي من مسجد مصطفي محمود ملفوفا بعلم مصر ودفنها بمقابر العائلة بمنطقة الواحات ليوارى الثرى بصحبة غادة نافع والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة لبنى عبد العزيز وبعض الأصدقاء والأقارب.

وحضر الجنازة كل من الفنانين عزت العلايلى وسمير صبرى والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمنتج محسن علم الدين، ونهال عنبر، ودلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، أيمن عزب، رشوان توفيق، سيف عبد الرحمن، والإعلامية بوسى شلبى، والإعلامى وائل الإبراشي.