عميد المحامين: "الحديث عن عدم الدفاع عن منفذي البراكاجات لا يلزم الهيئة"

إثر المشاورات التي تمّت بين عدد من المحامين بخصوص عدم المرافعة عن المتّهمين في قضايا "البراكاجات"، تضامنا مع زميلتهم التي تعرضت مؤخرا لهذه العملية، أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن هاته المشاورات لا تلزم الهيئة في شيء، رغم إعلانه في الآن ذاته عن تضامن الهيئة الكامل مع المحامية المعتدى عليها.





وشدّد بودربالة في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 20 جانفي 2020، على أنه لكل متّهم الحقّ في الدفاع، قائلا " يجب أن لا ننكر أن كل شخص متّهم أمام المحكمة له الحق في إنابة محامي ليتولى الدفاع عنه مهما كانت نوعية الجرم ومهما كانت فظاعته.. والحديث عن مشاورات بين المحامين بهدف عدم المرافعة عن المتّهمين في 'البراكاج' هي ردود فعل شخصية لا تلزم إلا أصحابها ولا تلزم القطاع ولا عموم المحامين ولا هيئة المحامين.. القرارات الرسمية يصدرها مجلس الهيئة إما بواسطة اجتماع أو جلسة عامة..".





كما ندّد عميد المحامين في المقابل، بما تعرضت له زميلتهم وما لحقها من اعتداء غير مبرر من قبل مجرم قام بتهديدها بسلاح أبيض وتعمّد سلب هاتفها، ولم يكتف بذلك بل سدد لها لكمة على مستوى العين.