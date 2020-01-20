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المعارضة الروسية تريد احتجاجا ضخما على خطة "بوتين" للحكم إلى الأبد

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن السياسي الروسي المعارض إيليا ياشين، اليوم الاثنين، إنه سيتم تخطيط معارضة منسقة لمسيرة احتجاج ضد مبادرة بوتين في 29 فبراير في موسكو، حيث كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطوة مفاجئة، الأسبوع الماضي عن تعديل شامل للنظام السياسي أدى إلى استقالة ديمتري ميدفيديف كرئيس للوزراء إلى جانب حكومته.

وحسب وكالة رويترز، اعتبر الكثيرون أن التغييرات التي أجراها "بوتين" والتي ستعدل الدستور لإنشاء مراكز جديدة للسلطة خارج الرئاسة، تعطي المجال للرئيس البالغ من العمر 67 عامًا لتمديد قبضته على السلطة بمجرد انتهاء ولايته في عام 2024.

وكتب "ياشين"، الذي قال إن تغييرات "بوتين" ترقى إلى "الحكم إلى الأبد": "يحتاج المجتمع إلى احتجاج كبير وجماهيري حقيقي".

وأضاف "ياشين": "ستكون مسيرة سياسية، الهدف الرئيسي منها الدعوة إلى تناوب السلطة والاحتجاج على اغتصاب السلطة".

وأشار "ياشين" إلى أن الاحتجاج، الذي قال، إنه سيطلب إذن من سلطات موسكو الآن، حظي بدعم مجموعة واسعة من الجماعات المناهضة للكرملين بما في ذلك مؤسسة السياسي المعارض أليكسي نافالني لمكافحة الفساد.

نشر "نافالني" رسالة "ياشين" على وسائل التواصل الاجتماعي.

سيطر "بوتين" على السياسة الروسية، كرئيس أو كرئيس للوزراء، لمدة عقدين. تغييراته المقترحة، والتي من المقرر طرحها للتصويت على مستوى البلاد في موعد غير محدد حتى الآن، لم تثير حتى الآن احتجاجات كبيرة.

تظاهر أكثر من 1000 شخص في موسكو يوم الأحد في حدث حاول أحد منتقدي الكرملين أن يتحول إلى احتجاج ضد الإصلاحات، لكن العديد من المتظاهرين اختاروا التعبير عن المعارضة حول قضايا أخرى بدلاً من ذلك.
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