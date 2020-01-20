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قريبا.. بروتوكول تعاون لحماية ورفع مستوى السياحة البيئية في مصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:10 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة مسودة بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الوزارتين قريبا بشأن صون المحميات الطبيعية وتنميتها سياحيًا ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارتين على تنمية السياحة البيئية ودعم الاقتصاد القومي من خلال المساهمة في تطوير المحميات الطبيعية بمصر والعمل على حسن استغلالها وتنميتها وعدم استنزاف مواردها الطبيعية بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل محمية على حدا، وذلك في إطار تخطيط علمي وتنموي.

ومن ناحيته أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على أهمية التعاون القائم والمستمر بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والترويج للسياحة البيئية بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من دور كل من الوزارتين في تحقيق التنمية المستدامة وتوجيه التنمية فى مجال السياحة وربطها بالقضايا البيئية عن طريق تنفيذ مشروعات سياحية بيئية متطابقة مع خصائص البيئة المصرية ونظم الإدارة المستدامة لموارد المحميات الطبيعية بما يعود بالفائدة والنفع على المجتمعات المحلية ويحقق مردود اقتصادي ويدعم خطط صون وحماية الموارد الطبيعية.

وكذلك العمل على تدريب وبناء القدرات في مجال إنشاء وإدارة منشآت السياحة البيئية وخاصة المقامة في المحميات الطبيعية وكذلك توطيد الخبرات في مجال صون وإدارة الموارد الطبيعية.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزير البيئة وزارة السياحة والاثار مصر الوزيرة المحميات الطبيعية السياحة البيئية

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