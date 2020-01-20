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يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين الدوري المغربي YALLA ONLINE

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:22 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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الوداد وأولمبيك آسفي
الترتيب الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي في الدوري المغربي
لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
2
الوداد الرياضي
11
7
2
2
19
7
+12
23
12
أولمبيك آسفي
11
2
7
2
8
8
0
13
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الوداد الرياضي 3 : 2 حسنية أكادير
حسنية أكادير 3 : 0 سان بيدرو
الفتح الرباطي 1 : 0 حسنية أكادير
يوسفية برشيد 3 : 1 حسنية أكادير
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الوداد الرياضي 3 : 2 حسنية أكادير
بيترو أتلتيكو 2 : 2 الوداد الرياضي
الوداد الرياضي 1 : 1 نهضة الزمامرة
الوداد الرياضي 2 : 1 المغرب التطواني
تاريخ مواجهات أولمبيك آسفي والوداد
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