يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين الدوري المغربي YALLA ONLINE

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الوداد وأولمبيك آسفي

الترتيب الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي في الدوري المغربي

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

2

الوداد الرياضي

11

7

2

2

19

7

+12

23

12

أولمبيك آسفي

11

2

7

2

8

8

0

13

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الوداد الرياضي 3 : 2 حسنية أكادير

حسنية أكادير 3 : 0 سان بيدرو

الفتح الرباطي 1 : 0 حسنية أكادير

يوسفية برشيد 3 : 1 حسنية أكادير

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الوداد الرياضي 3 : 2 حسنية أكادير

بيترو أتلتيكو 2 : 2 الوداد الرياضي

الوداد الرياضي 1 : 1 نهضة الزمامرة

الوداد الرياضي 2 : 1 المغرب التطواني

تاريخ مواجهات أولمبيك آسفي والوداد