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رسميا.. الزمالك يغلق قائمته المحلية

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:23 م
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كاسونجو
كاسونجو
هاني عصام ورامي بشاي
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رسميا اليوم.

وأضاف منصور أن الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية وتحق له المشاركة مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
رسميا.. الزمالك يغلق قائمته المحلية
رسميا.. الزمالك يغلق قائمته المحلية
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نادي الزمالك كاسونجو قائمة الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

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