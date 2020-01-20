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محافظ أسوان عن تعويضات أهالي النوبة: السيسي وعد فأوفى

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن احتفالية تسليم تعويضات أهالي النوبة ممن اضيروا من بناء السد العالي جاء وفاءً بوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "عطية"، خلال كلمته في حفل تسليم التعويضات لأهالي النوبة بحضور رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى أن وجود الرئيس الوزراء بالاحتفالية يؤكد أن الاهتمام بصعيد مصر أصبح واقعا، معربا عن تقديره للرئيس السيسي عن لفتح ملف صرف التعويضات لمتصرري النوبة.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء حفل صرف تعويضات للمتضررين من أهل النوبة.
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الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان تعويضات أهالي النوبة السيسي أخبار مصر

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