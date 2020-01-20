ضربة قاضية لأحلام مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

تأكد غياب تريسور مبوتو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأعلن المتحدث الرسمي لنادي مازيمبي الكونغولي تخلف اللاعب عن السفر إلى مصر بسبب بعض المشاكل الصحية التي يتعرض لها، حيث من المقرر ان تصل بعثة بطل الكونغو إلى القاهرة غدا الثلاثاء.



ويتصدر تي بي مازيمبي الكونغولي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط من الفوز في ثلاثة مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة، حيث ضمن الصعود الى دور الثمانية للبطولة.



ويحتاج فريق الزمالك إلى الفوز على مازيمبي الكونغولي من اجل ضمان الصعود إلى دور الثمانية من البطولة، حيث يحتل الابيض المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط.