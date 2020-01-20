حسن البرنس الصغير وأحمد عيد يطرحان مهرجان "خلصانة"



طرح نجم المهرجانات الشعبية حسن البرنس الصغير، وأحمد عيد، مهرجان جديد يحمل اسم "خلصانة.. سلام سلام بسلامة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.



تفاصيل مهرجان "خلصانة"



اداء: حسن البرنس واحمد عيد، ومن كلمات مؤمن محمد، الحان وتوزيع احمد الخضري، وتقول كلمات المهرجان: "خلصانة معاكو خلصانه وخلاص متلزمونيش امانه مش قد الامانه ومن غيركو انا هقدر اعيش، فارقونا امشو وسوبنا ومشوفتش منكو انا اي خير".



يذكر أن الطفل حسن البرنس الصغير، دخل عالم المهرجانات الشعبية منذ صغره، وقدم العديد من المهرجانات الناجحه.

