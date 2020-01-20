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بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:59 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلنت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي، عن أعمال عام 2019، على أن يتم تنظيم احتفال يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس.

وقررت اللجنة المشرفة على المسابقة، أن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالي:

أفضل تناول صحفي لقضية التنمر (جائزة أولى وجائزة ثانية)
أفضل صورة صحفية لعام 2019 (جائزة أولى فقط)

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لتلقي الأعمال الصحفية يوم 10 فبراير، لدى إدارة شؤون المجلس بالدور الرابع.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مسابقة الدكتورة نوال عمر الفجر

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