أعلنت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، بدء تلقي أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي، عن أعمال عام 2019، على أن يتم تنظيم احتفال يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس.





وقررت اللجنة المشرفة على المسابقة، أن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالي:





أفضل تناول صحفي لقضية التنمر (جائزة أولى وجائزة ثانية)

أفضل صورة صحفية لعام 2019 (جائزة أولى فقط)



