إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وألقت قوات الشرطة القبض على 5 من أطراف المشاجرة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.



وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية بني حلة التابعة لدائرة مركز سمسطا، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الشرطة وفض المشاجرة وضبط أطرافها.



وتبين من الانتقال والفحص حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: "روماني. ع.ج " 32 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقه "سامح" 26 عاما، طالب، مصاب سحجات بالساعد الأيمن والجبهة، وشقيقتهما "مريم" 34 سنة، حاصلة على معهد فني، مصابة كدمة بالرأس والذراع الأيسر، وطرف ثان: "حجاج.ح.ع" 36 سنة، عامل، وشقيقه "ربيع.ح.ع" 32 سنة، عامل، مصاب سحجات باليد اليمنى واليسري، جميعهم مقيمين بقرية بني حلة دائرة المركز.



وتبين أن سبب المشاجرة، حدوث مشاده كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، لخلافات الجيرة.



وكما تبين من التحريات نقل المصابين لمستشفى سمسطا المركزي، وضبط الطرفان، وتبادلا الاتهامات أمام رجال الشرطة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 768 لسنة 2020م، جنح مركز شرطة سمسطا، وتولت النيابة التحقيق.