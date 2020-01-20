Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المالية": 130 مليار جنيه لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ- تصوير- أحمد على
Advertisements

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلاً من السداد في شهر يونيه، كما كان متبعًا في السابق، وبالتالى فإن الخزانة قامت بسداد نحو 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام 2019-2020


وقال معيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة، إن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية لتمويل لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على 40 مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، والبالغ 236.7 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.

وكشف وزير المالية، عن تعجيل وزارة المالية بسداد بعض السندات "صفرية الكوبون"، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر 2019 بدلاً من أبريل 2020، مما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مشروع تكافل وكرامة شبكات الحماية الاجتماعية الموازنة العامة المالية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 20 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 17 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 17 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تنفيذاً لتكليفات "السيسي".. 5 قرارات اتخذتها "المالية" لتطوير أداء الاقتصاد المصري

مجلس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية للأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى

كيف تابعت الحكومة قرارات "السيسي" الخاصة بزيادة الأجور؟

وزير المالية يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

محمد الباز: مصر تشهد حركة إصلاح اقتصادي واجتماعي.. وترد الحقوق لأصحابها

الرئيس السيسي يتابع نتائج الأداء المالي للعام الجاري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status