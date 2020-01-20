Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. بطريرك الروم الأرثوذكس يرنم ترتيلة لعيد الغطاس بحضور "تواضروس"

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
شارك بطريرك الروم الأرثوذكس ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق، في ترنيم ترتيلة لعيد الغطاس في حضرة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل صباح اليوم، غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني والوفد المرافق له وتبادل الطرفان رسائل التهنئة والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام ورئيس دير الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم الغطاس بطريرك الروم الأرثوذكس البابا تواضروس

أخبار تهمك

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 17 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

من أولها.. ميسي يأمر كيكي سيتين بضم نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

كيكي سيتين يحسم مصير الراحلين والمهاجم الجديد لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 23 دقيقة

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في وجه الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status