شاهد.. بطريرك الروم الأرثوذكس يرنم ترتيلة لعيد الغطاس بحضور "تواضروس"





شارك بطريرك الروم الأرثوذكس ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق، في ترنيم ترتيلة لعيد الغطاس في حضرة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل صباح اليوم، غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني والوفد المرافق له وتبادل الطرفان رسائل التهنئة والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.حضر اللقاء من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام ورئيس دير الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.