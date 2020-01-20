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شاهد.. انفجار بمنطقة صناعية في إسرائيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:50 م
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انفجار
انفجار
وكالات
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اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إصابة عدد من العمال بجروح، بعضها خطيرة، جراء انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل.

 

ووقع الانفجار في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الاثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة"، حسبما ذكرت الهيئة الإسرائيلية.

 

وأكدت الهئية الإسرائيلية، أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار.

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منطقة صناعية انفجار بمنطقة صناعية انفجار اسرائيل

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