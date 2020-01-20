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غدًا.. شعراء من العراق ولبنان وتونس فى أمسية باتحاد الكتاب والأدباء العرب

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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يقيم الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، برئاسة المفكر والشاعر د.علاء عبد الهادى، أمسية شعرية لعدد من الشعراء العرب، وذلك غدا الثلاثاء ٢٠ يناير الحالى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بمقر الاتحاد بالزمالك.

ويشارك فى الأمسية الشاعر الدكتور على جعفر العلاق من العراق، والشاعر الدكتور محمد على شمس الدين من لبنان، والشاعر الدكتور اامنصف الوهابى من تونس، بحضور الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وبمشاركة عدد من الكتاب والشعراء المصريين.

وعلى هامش الأمسية سوف يتم تكريم الشعراء العرب خلال زيارتهم للاتحاد العام للكتاب العرب الكائن 11أشارع حسن صبرى بالزمالك.
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