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"المالية": ارتفاع الإنفاق العام على الأجور إلى 147.2 مليار جنيه

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:58 م
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بوابة الفجر
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كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أداء المصروفات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث شهدت ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2مليار جنيه مقابل 105.6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى57.6 مليار جنيه مقابل71.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/2016.
 
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائضأولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلالالعام المالي الحالي.
 
وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية،  إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.
 
 
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