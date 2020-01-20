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حمو بيكا يكشف تفاصيل أحدث مهرجاناته الشعبية مع شاكوش.. التفاصيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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أعلن نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن احدث اعماله القادمة، مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وهو مهرجان يحمل اسم "كارت احمر"، ومن المقرر أن يطرح خلال الايام المقبلة بعد الانتهاء من تسجيلة في الاستديو الخاص به.


حيث ظهر "بيكا"، في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يروج لأعماله القادمة، قائلًا: "انتظروا مهرجان يلا ثورة، وكارت احمر مع شاكوش ونور التوت وعلي قدورة، وإن شاء الله هيعجبكو".


يذكر أن حمو بيكا، هو مؤسس فرقته، المكونه من الموزع فيجو الدخلاوي، وأحمد الفيلو، ونور التوت، ومودي امين، وكان قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.

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