السيسي: تمكين الشباب والمرأة ركيزة أساسية لتحقيق استقرار أفريقيا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أفريقيا بها فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، والتي تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الإثنين، إلى أن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة، ومن بينهم بريطانيا، موضحا أن هناك 4 محاور ذات أولوية لدى القارة الأفريقية عند التعاون مع الدول.





وأوضح أنه يجب تكثيف المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية، والتي بدورها تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور "القاهرة كيب تاون".



