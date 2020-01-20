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السيسي: تمكين الشباب والمرأة ركيزة أساسية لتحقيق استقرار أفريقيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أفريقيا بها فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، والتي تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية للاستثمار، اليوم الإثنين، إلى أن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة، ومن بينهم بريطانيا، موضحا أن هناك 4 محاور ذات أولوية لدى القارة الأفريقية عند التعاون مع الدول.

وأوضح أنه يجب تكثيف المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية، والتي بدورها تسهم في تحقيق الاندماج القاري، خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسها محور "القاهرة كيب تاون".

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تفعيل جميع المراحل الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية يما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي، بينما يركز المحور الثالث على التركيز على دور القطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية في تحقيق التنمية باعتبارها أحد أهم محفزات النمو، وأخيرا ضرورة تمكين الشباب والمرأة في دول القارة باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

قمة لندن المراة والشباب السيسي أفريقيا

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