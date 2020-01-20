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الطفل حسن البرنس يطرح مهرجان "إنتو بمزاجكوا أنا بكيفي"

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:24 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح نجم المهرجانات الشعبية الطفل حسن البرنس الصغير "انتو بمزاجكوا انا بكيفي"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة تفاعل مع المهرجان عدد كبير من جمهوره وعشاق فن المهرجانات.

تفاصيل "انتو بمزاجكوا انا بكيفي"

غناء الطفل حسن البرنس الصغير، ومن كلمات مصطفى المغربي، وسعيد مزيكا، ومن توزيع محمد الريس، وتقول كلمات المهرجان: "ماليش في الفوتيكا، والـid، حبه عيال واكلين نايتي، انا واد رجوله من الدرجة الاولى بالاحترام رافع رايتي، مبتعاملش مع الهلافيت، عشان في الجد أنا عفريت".


يذكر أن الطفل حسن البرنس الصغير، دخل عالم المهرجانات الشعبية منذ صغره، وقدم العديد من المهرجانات الناجحه.
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