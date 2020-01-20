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تجديد حبس عاطل لحيازته 36 ألف قرص مخدر بالقاهرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، صباح اليوم الاثنين، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 35.9 ألف قرص مخدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت مباحث القاهرة، إخطارا مفاداة بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ع"، 38 عاما، عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا، آخرها القضية رقم 3059 لسنة 2017 شبرا، مخدرات، أثناء تواجده بدائرة القسم. 

وضبط بحوزته 15600 قرص من عقار، أموتريل المخدر، و15300 قرص من عقار أبتريل، و4000 قرص من عقار ترامادول، و1000 قرص من عقار تامول المخدر، بإجمالي 35900 قرص مخدر، ومبلغ مالي 40 ألف جنيه، و2 هاتف محمول.

وبمواجهه المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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تجديد حبس عاطل القاهرة اقراص مخدرة

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