مناقشة كتاب "ثورة التحرير تضحك" بفرع ثقافة بني سويف (صور)



نظمت الهيئة العامة لقصورالثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن الخطة بفرع ثقافة بني سويف، حيث ناقشت مكتبة "ابوصير الملق"، كتاب مصر من نافذة التاريخ تأليف جمال بدوي، يسرد الكتاب تاريخ مصر فى العصر الأيوبي فترة حكم شجرة الدر وأسرة محمد على مستعرضًا بعض الثورات ومن أهم فصوله "نوبار باشا، شارع سليمان باشا، ثائر من الأزهر، تحرير المرأة المصرية، الكنيسة المصرية".





والكتاب من إصدارات مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع وهو من الكتب التى ﻻغنى لأي مكتبة عنها لسهولة تناوله وبساطة مواضيعه، كما ناقش قصر ثقافة بني سويف كتاب "ثورة التحرير تضحك" تأليف سمير الجمل.





بينما نفذ قصر ثقافة ببا ورشة فنون تشكيلية وتدوير مخلفات البيئة باستخدام ورق فوم ملون، مسدس شمع، زجاجان بلاستيك، وورد زينة لعمل فازة زينة، كما أقامت مكتبة منشأة عاصم ورشة رسم عن ثورة يناير باستخدام ألوان فلوماستر وخشب.