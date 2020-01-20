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ضبط 32 سائقا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية المفاجئة صباح اليوم الاثنين على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث. 

وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وإجراء تحليل طبي لـ 230 سائقًا، وإثبات تعاطي 32 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

ضبط سائقين

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