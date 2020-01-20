رئيس وزراء بريطانيا: نعمل على تحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية

قال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إنهم سيعملون على تحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية المختلفة، مؤكدا أن أفريقيا قارة متنوعة، وشعوبها طموحة ومتفائلة.





وأشار "جونسون"، خلال كلمته في فعاليات القمة البريطانية للاستثمار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن أفريقيا هى المستقبل، وبريطانيا يجب أن تلعب دورا في هذا المستقبل، مؤكدا أنهم سيقومون بمساعدة الشباب الأفريقي، في توفير فرص عمل، وتعليم جيد لهم.



