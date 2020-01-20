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رئيس وزراء بريطانيا: نأمل في تسوية الصراعات بأفريقيا
الإثنين 20/يناير/2020 - 12:07 م
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رقية جمال
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قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إننا نسعى لبناء شراكات مختلفة مع كافة الدول الإفريقية، معربًا عن أمله في تسوية الصراعات في أفريقيا.
وأوضح "جونسون"، خلال كلمته على هامش فعاليات القمة البريطانية للاستثمار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية ستقوم بعدد من الشراكات المختلفة وتوفير فرص عمل كبيرة مع الشركاء الأفارقة، منوهًا بأن شراكة بريطانيا مع إفريقيا قوية، مشددًا على ضرورة التوسع في إبرام مزيد من الاتفاقيات بين بريطانيا وإفريقيا.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني، أننا سنعمل على توفير طاقة نظيفة لبلداننا، وتقليل حجم الفحم الذي يتم إحراقه من خلال تشجيع الدول الإفريقية على استخدام الطاقة النظيفة بشكل أكبر، من خلال توفير المساعدة والخبرة والتكنولوجية المطلوبة للاستفادة من الطاقة النظيفة.
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