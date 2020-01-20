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ضبط 3 عاطلين متهمين بـ8 وقائع سرقة في المنوفية

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:06 م
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دراجة نارية
دراجة نارية
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 عاطلين، ارتكبوا 8 وقائع سرقة دراجات نارية، بأسلوب "المغافلة" بالمنوفية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أكدت قيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي، في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، بنطاق محافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث بالأسلوب المشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلهم "سيئي النية"، ميكانيكي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات، تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بما جاء باعترافات المتهمين، وأضاف بسابقة علمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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