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انخفاض جديد في سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:02 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
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سعر الدولار 
انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين 20-1-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك مقارنة  باستقراره بختام تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم  فى البنك المركزى نحو  15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع بحسب أخر التحديثات الصادرة عنه.

 تراجع سعر الدولار بالبنوك 
تراجع سعر الدولار قرشًا فى كل من البنك التجارى الدولى cib مسجلا 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع، وبنك الأسكندرية مسجلا 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره امس 15.78جنيه للشراء، 15.88جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 20-1-2020

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.79جنيه للشراء، و15.89جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

 سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.76  جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع

 سجل سعر  سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.77 جنيه للشراء ، و15.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.79 جنيه للشراء، و15.89جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.76جنيه للشراء، و15.86جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
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