انخفاض جديد في سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار اليوم الاثنين 20-1-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك مقارنة باستقراره بختام تعاملات الأمس، حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى نحو 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع بحسب أخر التحديثات الصادرة عنه.





تراجع سعر الدولار بالبنوك

تراجع سعر الدولار قرشًا فى كل من البنك التجارى الدولى cib مسجلا 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع، وبنك الأسكندرية مسجلا 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره امس 15.78جنيه للشراء، 15.88جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم الاثنين 20-1-2020





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.79جنيه للشراء، و 15.89جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.76 جنيه للشراء، و 15.86 جنيه للبيع





سجل سعر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.77 جنيه للشراء ، و 15.87 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.79 جنيه للشراء، و 15.89جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.76جنيه للشراء، و 15.86جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.



