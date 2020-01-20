أحمد كرارة يبدأ تصوير أولى مشاهده فى "حكايات بنات 4"



بدأ الفنان أحمد كرارة، تصوير أولي مشاهده من مسلسل "حكايات بنات"، الذي من المقرر خلال الفترة المقبلة.



ونشر أحمد كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له أثناء تصوير مشاهده فى "حكايات بنات 4"، وعلق قائلا"أول يوم تصوير حكايات بنات".



يشار إلى مسلسل "حكايات بنات 4"، يختلف تماماً عن أجزائه الثلاثة السابقة، كما أنه ينضم بطلات جديدة وهم "ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم".



جدير بالذكر أن آخر أعمال "كرارة" هو مسلسل "بلا دليل"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة "درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام، وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي"، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.