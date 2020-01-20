Advertisements
Advertisements
Advertisements

جينيفر أنيستون وبراد بيت يلتقيان في حفل توزيع جوائز SAG 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements

أعطى براد بيت وجنيفر أنيستون، الجماهير اللحظة التي انتظرونها في جوائز SAG 2020. وكما يعلم الجميع، تم ترشيح كل من الزوجان السابقان لأدوار، رُشحت جينيفر لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في The Morning Show، وتم ترشيح براد بيت عن فيلم Once Upon a Time In Hollywood. وفاز الإثنان بالجائزة، وحدث ذلك حتى تم الإعلان عن جوائز الأزواج واحدة تلو الأخرى.

عندما تم اختيار جين كفائزة، كان براد يشاهد خطابها من وراء الكواليس.

ثم بعد أن ألقى كل منهما خطبهما، صادف أن يجد الاثنان نفسيهما في غرفة الصحافة وراء الكواليس في نفس الوقت بالضبط. لكن صور النجوم التي تدور حول بعضها البعض ستظل محررة إلى الأبد في ذكريات الجميع لعدد لا يحصى من الأسباب. لا توجد مشاعر سيئة بين الاثنان. كان هذا العناق واللقاء هو كل ما يمكن للناس التحدث عنه منذ بداية موسم الجوائز وحصلوا على رغبتهم.

في الصور العديدة، نشاهد الزوجان السابقان في عناق دافئ قبل أن تذهب جينيفر بعيدًا، مع براد لا يزال ممسكًا بيدها.

ومع ذلك، قالت المصادر مرارًا وتكرارًا لـ E News أن براد وجينيفر ليسوا مستعدين تمامًا للعودة معًا، ذكر أحد المصادر في ديسمبر: "إن المسألة ليست مهمة بالنسبة اليهم بقدر ما هي مهمة لكل من حولهم".

لم الشمل

بعد إلقاء خطب القبول الخاصة بهم، تصادف أن يصطدم الاثنان ببعضهما البعض وراء الكواليس، حيث أعطيا بعضهما البعض عناق دافئ.

علاقة ودية بينهما

عندما حصل بيت على جائزة أفضل أداء لممثل مساعد، أعطت جينيفر بيت جولة من التصفيق.


الوداع للآن

عندما بدأت جينيفر في المشي بعيدًا، ظل بيت ممسكًا بيدها، مما أدى إلى إثارة غضب كل من شهد اللحظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير جينيفر بيت الفجر الفني The Morning Show SAG

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 14 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 14 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 17 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 15 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

نشر القائمة الكاملة لترشيحات جوائز Golden Globe 2020

ريس ويذرسبون وخواكين فينيكس ريونيو مع لاين على السجادة الحمراء في حفل الـ جولدن جلوب

ماذا فعلت جينيفر أنيستون خلال خطاب براد بيت في حفل جولدن جلوب؟

براد بيت في حفل جولدون جلوب 2020 بحضور جميع زوجاته السابقات

تعرف على القائمة الكاملة للترشيحات لحفل توزيع جوائز "SAG 2020"

جينيفر أنيستون تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي في حفل ممثلي الشاشة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status