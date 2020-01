جينيفر أنيستون وبراد بيت يلتقيان في حفل توزيع جوائز SAG 2020

أعطى براد بيت وجنيفر أنيستون، الجماهير اللحظة التي انتظرونها في جوائز SAG 2020. وكما يعلم الجميع، تم ترشيح كل من الزوجان السابقان لأدوار، رُشحت جينيفر لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في The Morning Show، وتم ترشيح براد بيت عن فيلم Once Upon a Time In Hollywood. وفاز الإثنان بالجائزة، وحدث ذلك حتى تم الإعلان عن جوائز الأزواج واحدة تلو الأخرى.



عندما تم اختيار جين كفائزة، كان براد يشاهد خطابها من وراء الكواليس.



ثم بعد أن ألقى كل منهما خطبهما، صادف أن يجد الاثنان نفسيهما في غرفة الصحافة وراء الكواليس في نفس الوقت بالضبط. لكن صور النجوم التي تدور حول بعضها البعض ستظل محررة إلى الأبد في ذكريات الجميع لعدد لا يحصى من الأسباب. لا توجد مشاعر سيئة بين الاثنان. كان هذا العناق واللقاء هو كل ما يمكن للناس التحدث عنه منذ بداية موسم الجوائز وحصلوا على رغبتهم.



في الصور العديدة، نشاهد الزوجان السابقان في عناق دافئ قبل أن تذهب جينيفر بعيدًا، مع براد لا يزال ممسكًا بيدها.



ومع ذلك، قالت المصادر مرارًا وتكرارًا لـ E News أن براد وجينيفر ليسوا مستعدين تمامًا للعودة معًا، ذكر أحد المصادر في ديسمبر: "إن المسألة ليست مهمة بالنسبة اليهم بقدر ما هي مهمة لكل من حولهم".



لم الشمل



علاقة ودية بينهما



عندما حصل بيت على جائزة أفضل أداء لممثل مساعد، أعطت جينيفر بيت جولة من التصفيق.





الوداع للآن



عندما بدأت جينيفر في المشي بعيدًا، ظل بيت ممسكًا بيدها، مما أدى إلى إثارة غضب كل من شهد اللحظة.