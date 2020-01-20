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روبرت دي نيرو عن جائزة Lifetime Achievement: "سأعتز بها"

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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تم تكريم الممثل روبرت دي نيرو، بجائزة Lifetime Achievement في حفل توزيع جوائز SAG 2020 مساء الأحد، حيث تلقى الممثل الأسطوري ترحيبًا طويلًا من زملائه الممثلين بعد أن قدمه ليوناردو دي كابريو، النجم المشارك في Boy's Life.

ومثلما حدث في الماضي، قرر روبرت دي نيرو، الممثل البالغ من العمر 76 عامًا، والذي تم ترشيحه لأداء متميز من قِبل ممثلون مصورون في فيلم The Irishman في نتفليكس، قرر أن يصبح سياسيًا في خطابه.

قال روبرت دي نيرو في بداية خطابه: "يمكنني أن أتخيل أن بعضًا منكم يقول - حسنًا، حسنًا، ابق بعيدًا عن السياسة -، لكننا في مثل هذا الوضع الصعب للغاية، بالنسبة لي وللعديد من الآخرين، يجب أن أقول شيئًا، اعتقدت أنني قلت ذلك جيدًا لمجلة Variety في ذلك اليوم، لذلك سأقتبس عن نفسي. هناك صواب وخطأ، وهناك الحس السليم، وهناك سوء استخدام للسلطة، وكمواطن لدي الحق في التعبير عن رأيي كأي شخص، كممثل، كرياضي أو موسيقي أو أي شخص آخر".

تابع دي نيرو، الذي كان صريحًا بشأن آرائه بشأن الرئيس دونالد ترامب في الماضي: "إذا كان لدي صوت أكبر بسبب وضعي، فسوف أستخدمه كلما رأيت إساءة استخدام صارخة للسلطة. وهذا كل ما سأقوله عن هذه الليلة".

في وقت سابق من خطابه، مازح دي نيرو، الذي فاز بجائزة الأوسكار مرتين وتم ترشيحه لخمس أدوار أخرى، بعدم الشعور بالأمان في وظيفته، على الرغم من اعتباره أحد أفضل الممثلين على الإطلاق.

وقال دي نيرو: "كممثلين، نحن لا نأخذ دورات النصر. نحن قلقون للغاية بشأن ماهية وظيفتنا القادمة، لذلك يسعدني جدًا أن أعرف أن وظيفتي التالية هي العمل معك - ليوناردو دي كابريو - ومارتي مارتن سكورسيزي. على الأقل أعرف أنني حصلت على عام آخر من التأمين الصحي".

إن Cape Fear، The King of Comedy، Goodfellas، Casino، Godfather Part II، Raging Bull وMeet the Parents هي مجرد عدد قليل من الأفلام التي قام ببطولتها دي نيرو على مدار مسيرته الطويلة التي امتدت لعقود طويلة، وأخذ دي نيرو لحظة ليعترف بكل الممثلين الذين عمل معهم.

وقال دي نيرو: "لقد كنت متحيرًا بشأن ما أقوله الليلة للتعبير عن تقديري لهذه الجائزة. لكن أكثر من ذلك لكوني جزءًا من هذا المجتمع من الجهات الفاعلة لكونه قادرًا على الحصول على مهنة تتسم بالكرامة والوفاء الإبداع، نحن كممثلين لا نفعل كل شيء بمفردنا. لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. نعتمد على بعضنا البعض للتعاون في عملنا، والدعم والمنح الدراسية على الشاشة وخارجها. وأنا ممتن جدًا لذلك".

أنهى دي نيرو خطابه بالقول: "سأعتز بهذه الجائزة Lifetime Achievement لأنها تأتي منكم يا رفاقي، زملائي الممثلين وأصدقائي. شكرًا لك".

أُعلن مرة أخرى في نوفمبر أن دي نيرو سيتلقى الجائزة. وقال دي نيرو في بيان: "لقد كنت عضوًا في هذا الاتحاد لأكثر من 50 عامًا. إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة من SAG-AFTRA".

قالت رئيسة SAG-AFTRA جابرييل كارتيريس في بيان: "روبرت دي نيرو هو ممثل ذو عمق وقدرة غير عاديين. الشخصيات التي يخلقها تسحر خيالنا. تواصل لمس قلوبنا وفتح عقولنا لعالم جديد ومثير من الفهم والعواطف، إنه لشرف كبير لي أن أعلن أنه سيتم تقديم أعلى تكريم من SAG-AFTRA إلى واحدة من أكثر المواهب الفردية في جيلنا، روبرت دي نيرو".
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