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ماكرون يسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 180 من كبار رجال الأعمال الدوليين في قصر فرساي في محاولة لتعزيز جاذبية فرنسا الاقتصادية على الرغم من إضرابات دامت أكثر من ستة أسابيع بسبب تغييرات التقاعد المقررة لحكومته، وفقا لما اوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

كان كبار المسؤولين التنفيذيين من جوجل ونتفليكس وكوكاكولا وتويتا وسامسونج وجنرال اليكتريك من بين الذين حضروا الحدث السنوي اليوم الاثنين.

يريد ماكرون الترويج لسياساته الاقتصادية، بما في ذلك تغييرات العمالة والتخفيضات الضريبية، لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد توقف الكثير من المسؤولين التنفيذيين الأجانب في فرنسا في طريقهم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

في صباح اليوم الاثنين قبل التجمع، كان ماكرون يزور مصنعًا لمجموعة استرازينيكا البريطانية الصيدلانية في بلدة دونكيرك الشمالية. وأعلنت الشركة عن استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وقال مكتب ماكرون إن العديد من الشركات استخدمت حدث فرساي للإعلان عن استثمارات مخططة في فرنسا.

وقعت شركة الشحن الدولية MSC،اليوم الاثنين، عقدًا رسميًا عملاقًا قيمته ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لبناء سفينتين بحريتين في حوض السفن الفرنسي في سان نازير، على طول ساحل المحيط الأطلسي. تمثل السفن التي سيتم تسليمها في عامي 2025 و2027 حوالي 2400 وظيفة لأكثر من 3 سنوات. أكدت MSC أيضًا خططًا لبناء سفن أخرى في فرنسا مقابل 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار).

كما قالت شركة كوكاكولا، إنها ستستثمر مليار يورو (1.1 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة في فرنسا، بما في ذلك في مصنعها في دونكيرك.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إعلان شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات الأسبوع الماضي أنها ستبني طرازًا جديدًا من السيارات في مصنعها في فالنسيان، شمال فرنسا، والذي يمثل 400 وظيفة و100 مليون يورو (110 مليون دولار) في الاستثمارات.

تم انتخاب ماكرون في عام 2017 على منصة مؤيدة لأوروبا ومؤيدة للأعمال، حيث قال إن فرنسا يجب أن تصبح أكثر تنافسية على مستوى العالم. وبدأ في خفض الضرائب على إيرادات الأعمال وتغييرات في العمل لتسهيل توظيف العمال وفصلهم من العمل وجعل الحصول على إعانات البطالة أكثر صعوبة.

بسبب هذه السياسات، واجه ماكرون إضرابات واحتجاجات من قبل العمال الفرنسيين، بما في ذلك حركة السترات الصفراء التي اندلعت في نوفمبر 2018 ودفعت المظاهرات للشوارع لعدة أشهر ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا والمظالم الاجتماعية المتصورة.

في الأسابيع الأخيرة، أدت خططه لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى إضرابات النقل الكبيرة. لكن يقول ماكرون إن خطته لتوحيد أكثر من 40 نظامًا تقاعديًا مختلفًا في نظام واحد ستكون أكثر إنصافًا لجميع العمال الفرنسيين.
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