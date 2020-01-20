محافظ المنيا: توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقا للحصر الفعلي





وشدد المحافظ على توفير الأسمدة وعدالة التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها، وذلك على أساس علمي، بناءا على المقررات السمادية والتركيب المحصولي طبقا للقرارات الوزارية، والتوصيات الفنية لزراعة محصول القمح من قبل مراكز البحوث الزراعية.





ووجه المحافظ، الجهات المعنية من البنك الزراعي والتموين والزراعة، بالتنسيق بينهم، وتحديد الملاحظات كافة، المتعلقة بمحصول القمح والتي تظهر في أثناء عمليات استلام وتوريد وتخزين القمح والعمل على تلافيها قبل بداية الموسم.





وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، ومحمد حسين، وكيل مديرية التموين، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي البنك الزراعي المصري.

الاجتماع جاء لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم.





واستعرض المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، خطة المديرية لزراعة محصول القمح فيما يتعلق بتوفير التقاوي وتقديم كافة العمليات الفنية والإرشادية للمزارعين ومكافحة الحشائش، وموقف الأسمدة المدعمة، وخطة الإرشاد الزراعي.





وأوضح أنه تم توفير 7 آلاف و77 طن من تقاوي القمح وتوزيعها من خلال 346 جمعية تعاونية زراعية والإدارات الزراعية علي مستوي مراكز المحافظة، وإدارات إنتاج التقاوي.





وتابع إنه تم تنفيذ 206 حقول إرشادية بمساحة 470 فدانا، على مستوى مراكز المحافظة، لتوعية المزارعين بزراعة القمح على مصاطب، ما يقلل التكلفة، ويزيد الإنتاج ودخل المزارع، وكذلك ترشيد نسبة استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 25%.





وجاء من أهمها 174 حقل إرشادي من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، و26 حقل علي مساحة 290 فدان عن طريق مشروع ترشيد استخدام المياه لزراعة القمح علي مصاطب، و6 حقول عن طريق مشروع تحسين الميكنة الزراعية المستدامة باستخدام الميكنة الحديثة (السطارة).





ومن ناحيته، قال محمد حسين، إن ما تم زراعته من القمح لهذا الموسم، يبلغ 235045 فدانا تقريبا، بجميع مراكز المحافظة والظهير الصحراوي، واستعرض الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة والسعات التخزينية.





وفي السياق ذاته، لفت بهاء صالح، مدير عام الشئون التجارية والتخزينية بالبنك الزراعي المصري، إلى أنه تم التعاقد على توريد 200 ألف جوال جديد لتدعيم الأجولة الموجودة، لتوزيعها على المزارعين من خلال أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة.



أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين، بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، في إطار الارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم.