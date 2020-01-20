شديد البرودة ليلا.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء متشابهة، حيث يسود طقس شتوي بامتياز يميل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا.



وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق، مع وجود نشاط للرياح يزيد من الشعور بالبرودة، موضحا أن الطقس أكثر من الرائع في الأقصر وأسوان، والغردقة.



وأضاف المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الملاحة على البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يصل إلى 3 متر، بينما حركة الملاحة على البحر الأحمر أكثر هدوءا.

