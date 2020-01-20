كريستيانو رونالدو: كافحنا أمام بارما.. ولكن

اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بصعوبة الفوز على بارما في الدوري الإيطالي بعد تعثر إنتر ميلان.

قال رونالدو لشبكة سكاي إيطاليا: "كان من المهم الفوز فعلمنا أن إنتر ميلان تعادل، ولاتسيو حقق الفوز، لذلك كان من المهم الانتصار.. المباراة كانت صعبة لأن بارما فريق منظم للغاية، لكننا قاتلنا بقوة وحققنا الفوز".

وأضاف رونالدو: "بارما كان يضغط في الأمام في آخر المباراة، ودفعوا بأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، كنا نكافح لفترة من الوقت، يمكن أن يحدث ذلك، توترنا قليلاً، ولكن الشيء المهم حصد النقاط الثلاث".