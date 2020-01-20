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أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:41 ص
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كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
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رد كلا من أحمد فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا على بعض الانتقادات التي وجهت لهم بعد المشادة الكلامية أثناء مباراة الأهلي والمقاولون العرب والتي انتهت بهدفين مقابل لا شئ.

ونشر اللاعب أحمد فتحي صورة تجمع بينه وبين كهربا عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ورد عليه الأخير "صباح الفل ياقلب الأسد"

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، ‏‏أشخاص يجلسون‏‏‏

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد المقاولون العرب، مشادة بين ثنائي المارد الأحمر خلال المباراة.

وإلتقطت كاميرات المباراة، مشادة كلامية بين محمود كهربا وأحمد فتحي لاعبي النادي الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وجاءت المشادة بين الثنائي بسب اعتراض محمود كهربا، على فتحي بسبب عدم التغطية الدفاعية وترك المساحات للمقاولون العرب خلال اللقاء.

وانتهت المباراة بهدفين دون رد بالمباراة المقامة على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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