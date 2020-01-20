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مانشستر يونايتد يستقر على بديل بوجبا

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:01 ص
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بوجبا
بوجبا
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم نادي بايرن ميونخ الألماني تياجو ألكانتارا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لضم ألكانتارا لكي يكون بديل للفرنسي بول بوجبا، والذي من المتوقع مغادرته قلعة الشياطين الحمر، في ظل وجود إهتمام من ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.


وأشارت تقارير ألمانية، لرفض صاحب الـ 28 عاماً لتجديد تعاقده مع الفريق البافاري، ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار ملعب أليانز أرينا.


وينتهي تعاقد ألكانتارا مع البايرن في صيف عام 2021، وفي حال إصراره على الرحيل، فإن إدارة النادي البافاري ستقوم بالموافقة على بيعه، خشية خسارته فيما بعد دون مقابل.


وارتبط مانشستر يونايتد بنجم سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز في الشتاء الحالي، قبل أن تتوقف الصفقة لوجود خلافات مادية بين الناديين.


يذكر أن تياجو إنضم لبايرن ميونخ في صيف عام 2013 مقابل 25 مليون يورو قادماً من برشلونة الإسباني.
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