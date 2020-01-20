ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم لايبزيج في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة على رأسها ريال مدريد.





وكشفت صحيفة ميرور البريطان ية أن ريال مدريد رصد 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات تيمو فيرنر في نهاية الموسم الحالي.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين يستهدفان التعاقد مع فيرنر وذلك بسبب الآداء الذي يقدمه فيرنر مع لايبزيج هذا الموسم.