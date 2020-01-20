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فينيسيوس يثبت خطأ وجهة نظر زيدان

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:57 ص
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زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد تمكن من خطف الأضواء عقب دخوله كبديل في الشوط الثاني من مباراة إشبيلية والتي فاز بها الملكي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري هذا الموسم.

وتمكن ريال مدريد من خطف صدارة جدول الدوري الإسباني مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه غرناطة اليوم على ملعب الكامب نو الذي من المحتمل أن يستعيد الصدارة بفارق الأهداف في حال تحقيقه للفوز.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زين الدين زيدان قرر إبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء والدفع برودريجو كما اعتاد أن يفعل في معظم المباريات لكن رودريجو لم يقدم آداء جيد مما اضطر المدير الفني الفرنسي للدفع بفينيسيوس في الدقيقة 61.

وكشفت التقارير أن فينيسوس أظهر خطأ زيدان المدير الفني لريال مدريد بتجاهله وأنه على الرغم من أنه خاض 30 دقيقة فقط إلا أنه تفوق على مواطنه وزميله رودريجو الذي شارك لمدة ساعة كاملة ولم يقدم المستوى المطلوب، حيث خلق خطورة على دفاعات إشبيلية منذ لحظة دخوله وكاد أن يسجل ويصنع في أكثر من لقطة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فينيسيوس قام بمراوغتين ناجحتين أثناء فترة تواجده على أرض الملعب كما أنه صنع فرصتين سانحتين للتسجيل أيضاً لم يتم استغلالهما بالشكل المطلوب عدا أنه أطلق تسديدة واحدة على المرمى.

وأكدت التقارير الصحفية أن رودريجو قام بمراوغتين في الساعة التي خاضها ولم يصنع أي فرصة مؤكدة للتسجيل ولم يسدد أي كرة على المرمى وحتى في الجانب الدفاعي لم يكن له أي دور يذكر فلم يشتت أي كرة من هجوم أشبيلية بينما استخلص فينيسيوس كرة واحدة في نصف المدة فقط.
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