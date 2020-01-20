Advertisements
Advertisements
Advertisements

هدف ميسي ينتزع صدارة الليجا ويعزز صدارة هدافي الدوري

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:25 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
حسن شحاتة
Advertisements
هدف ميسي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا صعبا على نظيره غرناطة، بهدف نظيف، انتزع به صدارة الليجا من غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

هدف ميسي يقود البلوجرانا لأول فوز تحت قيادة مدربه الجديد
بدأت المباراة بسيطرة واضحة منذ بدايتها لكتيبة كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مباراة الأولى مع البلوجرانا، ولكنه فشل في ترجمتها لأهداف في شوطها الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني هجماته المكثفة على ضيفه غرناطه، الأمر الذي اربك دفاعات غرناطه، مما جعلهم يرتكبون خطأ فادح بعرقلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليسفر عن تلقي بطاقة حمراء للاعب جيرمان سانشيز لاعب غرناطة في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وخطف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد، في الدقيقة 76 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة بالكعب من التشيلي أرتورو فيدال، ليضعها ميسي بيمناه داخل الشباك بنجاح، مستغلا النقص العدد في صفوف الفريق الضيف.

هدف ميسي يعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني
وتمكن ليونيل ميسي من تعزيز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز في الموسم الحالي، بتسجيل الهدف الـ14 له في بطولة الليجا، متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي لويس سواريز لاعب البلوجرانا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يحتل روجر مارتي لاعب ليفانتي المركز الرابع برصيد 9 أهداف، ويأتي ايزيكيل افيلا لاعب أوساسونا في المركز الخامس برصيد 9 أهداف.

ترتيب برشلونة في بطولة الدوري الإسباني
وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 15 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 15 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 14 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 14 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status