هدف ميسي ينتزع صدارة الليجا ويعزز صدارة هدافي الدوري





هدف ميسي يقود البلوجرانا لأول فوز تحت قيادة مدربه الجديد

بدأت المباراة بسيطرة واضحة منذ بدايتها لكتيبة كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مباراة الأولى مع البلوجرانا، ولكنه فشل في ترجمتها لأهداف في شوطها الأول.





وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني هجماته المكثفة على ضيفه غرناطه، الأمر الذي اربك دفاعات غرناطه، مما جعلهم يرتكبون خطأ فادح بعرقلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليسفر عن تلقي بطاقة حمراء للاعب جيرمان سانشيز لاعب غرناطة في الدقيقة 70 من زمن المباراة.





وخطف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد، في الدقيقة 76 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة بالكعب من التشيلي أرتورو فيدال، ليضعها ميسي بيمناه داخل الشباك بنجاح، مستغلا النقص العدد في صفوف الفريق الضيف.





هدف ميسي يعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني

وتمكن ليونيل ميسي من تعزيز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز في الموسم الحالي، بتسجيل الهدف الـ14 له في بطولة الليجا، متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي لويس سواريز لاعب البلوجرانا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يحتل روجر مارتي لاعب ليفانتي المركز الرابع برصيد 9 أهداف، ويأتي ايزيكيل افيلا لاعب أوساسونا في المركز الخامس برصيد 9 أهداف.





ترتيب برشلونة في بطولة الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.