شادي الأمير يناشد الحكومة والقضاء بإعطائه حق حضانة أطفاله (فيديو)





قال المطرب شادى الأمير، إن أم أبنائه هاربة من تنفيذ حكم بالحبس بسبب إهمالها لرعاية أبنائها، لافتَا إلى أنه صادر ضده حكم بالحبس أول درجة وتقدم بطعن للمعارضة لإلغاء هذا الحكم ليتمكن من رعاية أبنائه بدلًا من الأم.





وأضاف الأمير، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأطفال مع الأم وهاربة بهم وهو لا يستطيع معرفة مكانهم حتى الآن وأنه عند مطالبته بأخذ أطفاله يكون الرد القانوني أن حضانة الأطفال للأم حتى إن كانت مهملة.





وتمنى أن يعثر على أبنائه وبأخذ حق حضانتهم ورعايتهم من الأم التي وصفها بالإهمال وأنها غير مسئولة، مناشدًا الجهات القضائية المختصة بالنظر لقضية أطفاله وإعطائه حضانة أطفاله ورعايتهم وألا تكون الولاية عليهم بالمصاريف المالية فقط.





وتابع: "كاميرات المراقبة أثبتت أن الأم مهملة وهي من ألقت الأطفال على السلم وأيضا شهادة الجيران تؤكد أنها تركت الأطفال على السلم ورفضت أن تأخذهم".











