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تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز SAG Awards 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:27 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن قائمة المكرمين بجوائز SAG Awards بدورتها رقم 26 لعام 2020 الجاري.

وكانت قائمة المكرمين كما ييلي، حصد النجم واكين فينيكس جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم سينمائي، وحصد النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل بدور مساعد بفيلم.

وحصدت النجمة لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد بفيلم سينمائي، وحصد سام روكويل جائزة أفضل ممثل بمسلسل قصير.

ونجم صراع العروش، بيتر دينكليج حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل درامي، وطوني شلهوب حصد جائزة أفضل ممثل بمسلسل كوميدي.

وحصدت ميشيل ويليامز تحصد جائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير، كما حصدت النجمة جينفر أنستون تحصد جائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي.

وحصد فيلم Parasite جائزة أفضل "كاست" لفيلم، كما حصدت "فيبي وولر بريدج" جائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي، ومسلسل

The Crown جائزة أفضل "كاست" بمسلسل درامين، وحصد مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel جائزة أفضل "كاست" بمسلسل كوميدي، كما منحت جوائز SAG جائزة إنجاز العمر الشرفية لروبيرت دي نيرو.



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منوعات دراما حفل الفجر الفني SAG

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