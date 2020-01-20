Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلى عز العرب لـ"الفجر الفني": لا يتم كتابة أوراق للفنانين كبار السن.. وأرغب في تجسيد شخصية بنت البلد (حوار)

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements

* الدراما مؤثرة جدًا وتساهم في تشكيل شخصية الأنسان

* لا يتم كتابة ورق لكبار السن

* لم أندم إطلاقا لترك عملي واتجاهي للتمثيل

* كان من ضمن أحلامي العمل مع كريم عبد العزيز وتحقق هذا الحلم

خطفت الأنظار من أول ظهور لها على الشاشة، لتستحوذ على قلوب المشاهدين برُقيها وتميزها عن غيرها، فعندما تسمتع إلى صوتها تعرف سريعًا من هي بدون رؤيتها، فهي تتمتع بنبرة صوت مميزة، أحببناها في دور "سامانتا" في الكبير أوي وجذبتنا بدورها في" ١٠٠٠ مبروك" مع أحمد حلمي، هي إحدى هوانم "ليالي أوجيني"، التي أثبتت لنا أن الطموح لا يعرف عمر، هي الفنانة المميزة والراقية ليلي عز العرب، التي أجرت هذا الحوار مع "الفجر الفني."

ما سبب تركك لوظيفتك والاتجاه للعمل في مجال التمثيل؟
اتجهت للتمثيل لأنها مهنة لا يوجد بها حدود زمنية، فالفنان يستمر بالعمل طوال حياته، على عكس المهن الأخرى التي يأتي لها وقت يخرج  فيه الإنسان إلى المعاش ويبدأ بالتقاعد في المنزل بلا عمل.

هل شعرتي بالندم بعدما تركتي وظيفتك واتجهتي للفن؟
على الإطلاق لم أشعر بذلك الاحساس، فأنا سعيدة بالعمل في المجال الذي أحبه، ولكن هناك بعض الاختلافات ولاسيما في المواعيد، فعندما تمتد ساعات التصوير لا تعلمين متى سيمكنك الانتهاء والحصول على الراحة، على عكس الوظائف الأخرى التي ترتبط بمواعيد محددة.

أخبرينا عن مشاركتك في مسلسل "الأنسة فرح"؟
أجسد داخل أحداث العمل دور حماة "ديدا" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف، التي لا أحبها وأعاملها معاملة سيئة لأنني أري أن ابني لا يستحق الزواج منها، ولكنني في نفس الوقت أحب حفيدتي فرح التي تجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.

لماذا توقف تصوير فيلم "الأوضه الضلمة الصغيرة" التي كنتي تشاركين به؟
لا أعرف الأسباب حتى الآن، فقد صورنا ثلاثة أيام فقط، ولكنني لم أقم بتصوير مشاهدي، ولا أعلم متى سيتم استكمال التصوير.

ما الدور الذي ترغبين في تقدميه خلال الفترة القادمة؟
أود تجسيد شخصية بنت البلد، فهذه الأدوار تكون قريبة جدًا من الجمهور.

هل ملامح ليلي عز العرب سبب في حصرها في أدوار معينة مثل الهانم والأجنبية وهكذا؟
فى بدايتي كان كذلك، ولكن الأن لم أعد محصورة فى أدواري.

ما الدور الذي قدمتيه وكان الأقرب بالنسبة لكي؟
فيلم "بشتري راجل" مع الفنانة نيللي كريم ومحمد ممدوح.

من الفنان الذي تتمني العمل معه؟
كان من ضمن أحلامي العمل مع الفنان كريم عبد العزيز، وتحقق هذا الحلم بتقديمي إعلانًا معه، وأتمنى أن تجمعنا العديد من الأعمال خلال الفترة القادمة.

هل تتفاعلين مع السوشيل ميديا؟
لا أحب استخدام السوشيال ميديا بكثرة.

هل ترى أن الفنانة في العالم العربي تظلم بعد بلوغها سن الأربعين ويتم حصرها في أداور معينة؟
نعم، وليست المرأة فقط والرجل أيضًا، فلا تكتب أدوارًا لكبار السن، ودائما أضرب مثال لذلك بأعظم بطل سينما في مصر، الفنان عماد حمدي، فعندما تقدم بالسن، تم حصره في أدوار معينة ومن وجهة نظري أن الفنان الوحيد الذي استطاع ان يكمل دون حصره في أدوار معينة كان الفنان الراحل فريد شوقي، وذلك بسبب أنه كان يقوم بإنتاج أعماله بنفسه.

ما أبرز العقبات التي تواجهه الدراما المصرية؟
عدم تنوع الورق والدليل على ذلك تأتي فتره موجة أكشن، موجة جرائم وعشوائيات، كما أن السيناريو الخاص بالأدوار الكوميدية قليل جدًا.

ما رأيك عن نقل الدراما للواقع حاليًا؟
أنا لا أحب ذلك، أنا أحب أن ترتقي الدراما بالواقع لأننا نري الواقع في حياتنا اليومية، فلما لا نترتقى بالذوق العام في الدراما، فالدراما مؤثرة جدًا وتتمكن من خلالها تشكيل شخصية الإنسان.

ما الجديد الذي ستقومين بتقديمه خلال الفترة القادمة؟
لا يوجد شيئ جديد، تبقي فقط بعض المشاهد لي في مسلسل "الآنسة فرح"

ماذا عن مشاركتك في الموسم الرمضاني المقبل؟
هناك بعض العروض لكني حتى الآن لم أتعاقد بشكل رسمي على أي عمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليلى عز العرب فنانة سينما دراما حوار الفجر الفني

أخبار تهمك

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 10 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 12 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 10 ساعات

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 13 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 10 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تتيانا لـ"الفجر الفني": أنا بنت ليل في "نصيبي وقسمتك"

جيهان خليل: السينما الأقرب إلى قلبي.. و"رأس السنة" مختلف تمامًا عن "122"

تامر فرج لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية المسيح.. وهذا سبب دخولي مجال التمثيل

منة جلال لـ"الفجر الفني": دوري في "حودايت الشانزلزليه" مختلف.. الدراما تمر بحالة انتعاش.. وتكشف مفاجأة عن "الهجام"

محمد العمروسي لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية حسني مبارك ..وهذه كواليس تصويري مع رانيا يوسف

تامر فرج لـ"الفجر الفني": بكون على سعادة تامة بتجسيدي لأدوار الشر ..وهذا دوري في الأنسة فرح

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status