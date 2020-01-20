ليلى عز العرب لـ"الفجر الفني": لا يتم كتابة أوراق للفنانين كبار السن.. وأرغب في تجسيد شخصية بنت البلد (حوار)





* الدراما مؤثرة جدًا وتساهم في تشكيل شخصية الأنسان





* لا يتم كتابة ورق لكبار السن





* لم أندم إطلاقا لترك عملي واتجاهي للتمثيل





* كان من ضمن أحلامي العمل مع كريم عبد العزيز وتحقق هذا الحلم





خطفت الأنظار من أول ظهور لها على الشاشة، لتستحوذ على قلوب المشاهدين برُقيها وتميزها عن غيرها، فعندما تسمتع إلى صوتها تعرف سريعًا من هي بدون رؤيتها، فهي تتمتع بنبرة صوت مميزة، أحببناها في دور "سامانتا" في الكبير أوي وجذبتنا بدورها في" ١٠٠٠ مبروك" مع أحمد حلمي، هي إحدى هوانم "ليالي أوجيني"، التي أثبتت لنا أن الطموح لا يعرف عمر، هي الفنانة المميزة والراقية ليلي عز العرب، التي أجرت هذا الحوار مع "الفجر الفني."





ما سبب تركك لوظيفتك والاتجاه للعمل في مجال التمثيل؟

اتجهت للتمثيل لأنها مهنة لا يوجد بها حدود زمنية، فالفنان يستمر بالعمل طوال حياته، على عكس المهن الأخرى التي يأتي لها وقت يخرج فيه الإنسان إلى المعاش ويبدأ بالتقاعد في المنزل بلا عمل.





هل شعرتي بالندم بعدما تركتي وظيفتك واتجهتي للفن؟

على الإطلاق لم أشعر بذلك الاحساس، فأنا سعيدة بالعمل في المجال الذي أحبه، ولكن هناك بعض الاختلافات ولاسيما في المواعيد، فعندما تمتد ساعات التصوير لا تعلمين متى سيمكنك الانتهاء والحصول على الراحة، على عكس الوظائف الأخرى التي ترتبط بمواعيد محددة.





أخبرينا عن مشاركتك في مسلسل "الأنسة فرح"؟

أجسد داخل أحداث العمل دور حماة "ديدا" التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف، التي لا أحبها وأعاملها معاملة سيئة لأنني أري أن ابني لا يستحق الزواج منها، ولكنني في نفس الوقت أحب حفيدتي فرح التي تجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وسررت كثيرًا بالعمل في ذلك المسلسل.





لماذا توقف تصوير فيلم "الأوضه الضلمة الصغيرة" التي كنتي تشاركين به؟

لا أعرف الأسباب حتى الآن، فقد صورنا ثلاثة أيام فقط، ولكنني لم أقم بتصوير مشاهدي، ولا أعلم متى سيتم استكمال التصوير.





ما الدور الذي ترغبين في تقدميه خلال الفترة القادمة؟

أود تجسيد شخصية بنت البلد، فهذه الأدوار تكون قريبة جدًا من الجمهور.





هل ملامح ليلي عز العرب سبب في حصرها في أدوار معينة مثل الهانم والأجنبية وهكذا؟

فى بدايتي كان كذلك، ولكن الأن لم أعد محصورة فى أدواري.





ما الدور الذي قدمتيه وكان الأقرب بالنسبة لكي؟

فيلم "بشتري راجل" مع الفنانة نيللي كريم ومحمد ممدوح.





من الفنان الذي تتمني العمل معه؟

كان من ضمن أحلامي العمل مع الفنان كريم عبد العزيز، وتحقق هذا الحلم بتقديمي إعلانًا معه، وأتمنى أن تجمعنا العديد من الأعمال خلال الفترة القادمة.





هل تتفاعلين مع السوشيل ميديا؟

لا أحب استخدام السوشيال ميديا بكثرة.





هل ترى أن الفنانة في العالم العربي تظلم بعد بلوغها سن الأربعين ويتم حصرها في أداور معينة؟

نعم، وليست المرأة فقط والرجل أيضًا، فلا تكتب أدوارًا لكبار السن، ودائما أضرب مثال لذلك بأعظم بطل سينما في مصر، الفنان عماد حمدي، فعندما تقدم بالسن، تم حصره في أدوار معينة ومن وجهة نظري أن الفنان الوحيد الذي استطاع ان يكمل دون حصره في أدوار معينة كان الفنان الراحل فريد شوقي، وذلك بسبب أنه كان يقوم بإنتاج أعماله بنفسه.





ما أبرز العقبات التي تواجهه الدراما المصرية؟

عدم تنوع الورق والدليل على ذلك تأتي فتره موجة أكشن، موجة جرائم وعشوائيات، كما أن السيناريو الخاص بالأدوار الكوميدية قليل جدًا.





ما رأيك عن نقل الدراما للواقع حاليًا؟

أنا لا أحب ذلك، أنا أحب أن ترتقي الدراما بالواقع لأننا نري الواقع في حياتنا اليومية، فلما لا نترتقى بالذوق العام في الدراما، فالدراما مؤثرة جدًا وتتمكن من خلالها تشكيل شخصية الإنسان.





ما الجديد الذي ستقومين بتقديمه خلال الفترة القادمة؟

لا يوجد شيئ جديد، تبقي فقط بعض المشاهد لي في مسلسل "الآنسة فرح"





ماذا عن مشاركتك في الموسم الرمضاني المقبل؟

هناك بعض العروض لكني حتى الآن لم أتعاقد بشكل رسمي على أي عمل.



